Белгородские энергетики подключают к сетям жилье для переселенцев

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечивает технологическое присоединение жилищного комплекса «Четыре сезона», строительство которого ведется в поселке Разумное Белгородской области. Во втором квартале энергетики подключили к сетям очередную многоэтажку.

Максимальная потребляемая мощность новостройки составляет 150 кВт. К электрическим сетям объект подключен по второй категории надежности, предусматривающей основной и резервный источники питания. По договору с компанией-застройщиком филиал выполнил проектирование и строительство трех участков воздушных и кабельных линий электропередачи и установил комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ.

Всего в рамках проекта белгородские энергетики подключили к сетям уже 6 домов, расположенных в новом микрорайоне и предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Энергетики в несколько очередей проложили порядка трех километров воздушных и кабельных линий электропередачи 10-0,4 кВ. Общая присоединенная мощность микрорайона составила 600 кВт.

Микрорайон «Четыре сезона» возводится в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и региональной программы по расселению аварийных домов. Жилье представляет собой группу блочных и кирпичных зданий. Благоустройство территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха и озеленения по принципу «четыре двора – четыре времени года». Первые 80 семей переехали в новые квартиры в прошлом году. Завершить проект планируется в 2023 году.