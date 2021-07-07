Житель Белгородской области избил знакомого из-за подозрений в краже

Злоумышленник заподозрил, что потерпевший похитил у него две тысячи рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Около полуночи 4 июля в ОМВД России по Белгородскому району от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 56-летний житель села Никольское с ушибами, переломами и разрывом внутренних органов.
Полицейские выяснили, что мужчина пострадал в во время конфликта с 29-летним местным жителем. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам.
По предварительным данным, злоумышленник заподозрил, что потерпевший похитил у него две тысячи рублей. 3 июля подозреваемый привез знакомого в лесопосадку, где причинил ему тяжкие телесные повреждения, нанеся многочисленные удары руками, ногами и черенком от лопаты.
После случившегося злоумышленник уехал, а потерпевший самостоятельно добрался домой. Спустя сутки мужчина почувствовал, что его состояние сильно ухудшилось, и обратился за помощью к бывшей супруге, которая и вызвала ему «скорую».
Сотрудники следственно-оперативной группы провели обыск по месту жительства подозреваемого, а также осмотр места происшествия. Изъято предполагаемое орудие преступления и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В соответствии со ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.