Житель Белгородской области избил знакомого из-за подозрений в краже

Злоумышленник заподозрил, что потерпевший похитил у него две тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около полуночи 4 июля в ОМВД России по Белгородскому району от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 56-летний житель села Никольское с ушибами, переломами и разрывом внутренних органов.

Полицейские выяснили, что мужчина пострадал в во время конфликта с 29-летним местным жителем. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам.

По предварительным данным, злоумышленник заподозрил, что потерпевший похитил у него две тысячи рублей. 3 июля подозреваемый привез знакомого в лесопосадку, где причинил ему тяжкие телесные повреждения, нанеся многочисленные удары руками, ногами и черенком от лопаты.

После случившегося злоумышленник уехал, а потерпевший самостоятельно добрался домой. Спустя сутки мужчина почувствовал, что его состояние сильно ухудшилось, и обратился за помощью к бывшей супруге, которая и вызвала ему «скорую».

Сотрудники следственно-оперативной группы провели обыск по месту жительства подозреваемого, а также осмотр места происшествия. Изъято предполагаемое орудие преступления и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В соответствии со ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.