На приусадебном участке в Белгородской области нашли свыше 100 кустов конопли

Мужчина в мае посадил запрещенные растения и до настоящего времени ухаживал за ними. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«В ходе операции «Мак-2021» губкинские оперативники выявили факт незаконного выращивания наркотикосодержащих растений», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В совершении преступления подозревается ранее судимый за кражу житель одного из сел под Губкиным 1995 года рождения.

Полицейские обнаружили и изъяли на его приусадебном участке 109 кустов конопли. По предварительным данным, мужчина в мае посадил запрещенные растения и до настоящего времени ухаживал за ними.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.