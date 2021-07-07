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Происшествия7 июля 2021 13:50

На приусадебном участке в Белгородской области нашли свыше 100 кустов конопли

Их выращивал ранее осужденный за кражу мужчина 1995 года рождения
Алексей СЕРГУНИН
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Мужчина в мае посадил запрещенные растения и до настоящего времени ухаживал за ними.

Мужчина в мае посадил запрещенные растения и до настоящего времени ухаживал за ними.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«В ходе операции «Мак-2021» губкинские оперативники выявили факт незаконного выращивания наркотикосодержащих растений», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В совершении преступления подозревается ранее судимый за кражу житель одного из сел под Губкиным 1995 года рождения.

Полицейские обнаружили и изъяли на его приусадебном участке 109 кустов конопли. По предварительным данным, мужчина в мае посадил запрещенные растения и до настоящего времени ухаживал за ними.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.