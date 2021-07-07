Еще 97 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 37485 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Старого Оскола 1937 года рождения, житель Старого Оскола 1939 года рождения, жительница Губкина 1937 года рождения, а также житель Москвы 1936 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 97 пациентов заболели, а выздоровел – 121.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41446 человек, выздоровели – 37485, умерли – 779.