Еще 97 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 37485 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старого Оскола 1937 года рождения, житель Старого Оскола 1939 года рождения, жительница Губкина 1937 года рождения, а также житель Москвы 1936 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 97 пациентов заболели, а выздоровел – 121.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41446 человек, выздоровели – 37485, умерли – 779.