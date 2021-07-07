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Общество7 июля 2021 11:09

На Белгородчине до 25 июля продлили противопожарный режим

В лесу по-прежнему запрещено использовать открытый огонь
Алексей СЕРГУНИН
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Всем нарушителям грозит административный штраф.

Всем нарушителям грозит административный штраф.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

«Постановлением Правительства Белгородской области от 28.06.2021 года № 250-пп особый противопожарный режим на территории области продлен до 25 июля», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

На период действия особого противопожарного режима ограничено посещение лесов на территории области и въезд в них автомобилей, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня.

Всем нарушителям грозит административный штраф.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону «101» или «112».