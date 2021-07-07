Белгородская школьница победила на всероссийском конкурсе

За победу сражались свыше 10 тысяч юных конкурсантов из 78 регионов России, а также Исландии, Великобритании, Польши и Киргизии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

12-летняя Даша Гальчин из Старого Оскола победила на конкурсе «Моя страна – моя Россия».

Ее рассказ «Человек, шагнувший за небеса» отмечен в номинации для детей до 13 лет «Сказки о космосе».

За победу в номинации сражались свыше 10 тысяч юных конкурсантов из 78 регионов России, а также Исландии, Великобритании, Польши и Киргизии.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».