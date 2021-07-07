В Белгородской области появятся социальные карты

Сейчас в Белгородской области самая низкая цена в Черноземье на морковь и свеклу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в социальных сетях о работе по стабилизации цен на продукты питания в Белгородской области.

«Достигнута договоренность с крупными производителями, которые готовы предоставлять свою продукцию для розничной торговли по оптовым ценам. Уже есть понимание по мясу птицы. Есть решения по овощам, которые в последнее время имели высокий рост стоимости - морковь и свекла.

Еще неделю назад у нас морковь стоила 140 рублей, сегодня ее цена составляет 50 рублей, а свекла стоит 25 рублей. Сейчас это самая низкая цена в Черноземье. Договорились также с собственником центрального рынка, чтобы организовать брендированные торговые точки «Покупай Белгородское», где жители смогут приобретать продукты питания по сниженным ценам.

Поручил департаменту социальной защиты разработать механизмы, которые позволят жителям пользоваться этой услугой, избегая всех бюрократических проволочек. Речь идет о введении социальной карты».

Вячеслав Владимирович также отметил необходимость обозначить покупательские лимиты, которые позволят избежать историй с перекупщиками и помочь людям, которые на самом деле в этом нуждаются.