Днем 7 июля на Белгородчине будет сухо

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 7 июля на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие дожди. Днем без осадков.

Ветер северо-восточный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от 24-х до 29-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов, днем – от 26-ти до 28-ми градусов выше ноля.

В связи с повышением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой.

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.