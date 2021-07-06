Белгородский «Салют» возглавил Виктор Навоченко

Виктор Навоченко. Фото fcsalyut.ru.

Новым главным тренером футбольного клуба «Салют» назначен Виктор Навоченко. Он сменил на посту главного тренера Валерия Есипова, работавшего во главе клуба со второй половины прошлой кампании.

Виктор Навоченко в высшей лиге (ныне РФПЛ) выступал за камышинский «Текстильщик», калининградскую «Балтику», московский ЦСКА и раменский «Сатурн».

Начинал футбольную карьеру в старооскольком «Металлурге», белгородских «Салюте» и «Энергомаше». В качестве главного тренера возглавлял тверскую «Волгу», «Энергомаш», работал старшим тренером курского «Авангарда» в ФНЛ.

В минувшем сезоне Виктор Леонидович был главным тренером «Рязани», с которой занял второе место в группе 3 первенства ПФЛ.