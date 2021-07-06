В Белгороде трудоустраивают врачей со всей России

37 врачей общей практики и терапевтов требуются в городскую поликлинику. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В поликлиниках и больницах Белгорода для полноценной работы не хватает 41 врача», - информирует пресс-служба городской администрации.

Вакансии открыты в детской областной клинической больнице: туда нужны два врача-офтальмолога, реаниматолог и участковый педиатр. Еще 37 врачей общей практики и терапевтов требуются в городскую поликлинику.

Благодаря поддержке правительства региона для каждого врача, который займет свободную вакансию, будет куплена квартира максимально близко к работе.

Звонки от медиков принимают на круглосуточную «горячую линию» по телефону: +7-910-321-77-66.