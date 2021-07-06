В Белгородской области одна из больниц вернулась в режим ковид-госпиталя

Сейчас в регионе развернуто 1405 ковидных коек, из них занято 1168.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Борисовская ЦРБ возвращается в режим ковидного госпиталя», - об этом в ходе оперативного брифинга рассказал начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников.
По данным депздрава, сейчас в регионе развернуто 1405 ковидных коек, из них занято 1168. Пока только Борисовская ЦРБ полностью перепрофилировалась под коронавирусный госпиталь. В случае необходимости Шебекинскую ЦРБ также переведут в такой формат работы.
При этом белгородцы активно вакцинируются. Плановых показателей по иммунизации в 60 процентов взрослого населения достигли Краснояружский и Чернянский районы.
Позавчера в область поступило 88 тысяч доз «Спутник V». Препарат уже распределили по всем медицинским организациям региона.