В Белгородской области одна из больниц вернулась в режим ковид-госпиталя

Сейчас в регионе развернуто 1405 ковидных коек, из них занято 1168. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Борисовская ЦРБ возвращается в режим ковидного госпиталя», - об этом в ходе оперативного брифинга рассказал начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников.

По данным депздрава, сейчас в регионе развернуто 1405 ковидных коек, из них занято 1168. Пока только Борисовская ЦРБ полностью перепрофилировалась под коронавирусный госпиталь. В случае необходимости Шебекинскую ЦРБ также переведут в такой формат работы.

При этом белгородцы активно вакцинируются. Плановых показателей по иммунизации в 60 процентов взрослого населения достигли Краснояружский и Чернянский районы.

Позавчера в область поступило 88 тысяч доз «Спутник V». Препарат уже распределили по всем медицинским организациям региона.