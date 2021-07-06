Еще 105 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41349 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старого Оскола 1931 и 1957 годов рождения, жительница Губкина 1937 года рождения, житель Белгорода 1970 года рождения, а также житель Курской области 1946 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 90 пациентов заболели, а выздоровели – 105.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41349 человек, выздоровели – 37364, умерли – 775.