В Белгородской области прицеп от «КамАЗа» столкнулся с «Шевроле»

У автомобиля «КамАЗ» во время движения отсоединился прицеп. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера около 14 часов 35 минут на 11 километре автодороги «Короча – Губкин – граница Курской области» у автомобиля «КамАЗ» под управлением 53-летнего водителя во время движения отсоединился прицеп. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле».

В результате ДТП пострадали 33-летний водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 34-летняя женщина и 9-летний мальчик.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.