В Белгородской области ограничат мероприятия, посвященные годовщине Прохоровского сражения

Вячеслав Гладков (слева) и Наталья Звягинцева. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Совет ветеранов Белгородской области обратился к главе региона Вячеславу Гладкову с просьбой ограничить массовые мероприятия, посвященные очередной годовщине Прохоровского сражения.

«12 июля на Звонницу съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона, чтобы отдать дань памяти воинам, погибшим на нашей земле, - напомнила председатель регионального Совета ветеранов Наталья Звягинцева. - При таком массовом скоплении людей сложно, даже невозможно, обеспечить соблюдение необходимых санитарных требований, а тем более соблюсти социальную дистанцию.

Есть обоснованная тревога за здоровье ветеранов и молодежи. И нашу позицию разделяют многие общественные объединения. Самое главное сегодня – поберечь жизнь и здоровье наших дорогих ветеранов и всех белгородцев».

«К сожалению, сложная эпидобстановка говорит о том, что мы вынуждены отказаться от проведения массовых мероприятий на Прохоровском поле, - поддержал просьбу Совета ветеранов Вячеслав Гладков. - Заболеваемость растет, нужно позаботиться о здоровье наших жителей и гостей Белгородской области.

Великая память о погибших воинах всегда будет жить в наших сердцах. В свое время они боролись за жизнь потомков. Сейчас мы боремся за жизнь каждого человека. Мы еще не выработали коллективный иммунитет, поэтому я надеюсь на понимание и ответственное отношение каждого гражданина».

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Министерство культуры РФ будет направлено обращение о временной приостановке работы государственных музеев в Прохоровке с 10 по 12 июля.