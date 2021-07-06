Под Белгородом прошел фестиваль «Щербининские вечера»

В фестивале приняли участие народные коллективы из Красногвардейского и Красненского районов, Алексеевки и Нового Оскола. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

В селе Большебыково Красногвардейского района прошел фольклорный фестиваль «Щербининские вечера».

Праздник был посвящен талантливому земляку, заслуженному работнику культуры Михаилу Щербинину, который прославлял народную песню не только в родном крае, но и далеко за его пределами.

В фестивале приняли участие народные коллективы из Красногвардейского и Красненского районов, Алексеевки и Нового Оскола. В перерывах между выступлениями артистов гости могли побывать на тематических площадках, где были представлены обряды праздничного календаря: Рождество, Благовещение, Пасха, Троица.

Рядом с концертной зоной организаторы оформили выставки декоративно-прикладного творчества «Рукотворные чудеса» и «Летняя фантазия».

«Для желающих научиться делать кукол-оберегов проводили мастер-классы, а любители подвижных развлечений могли присоединиться к славянским играм», - сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.