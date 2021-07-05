В ДТП в Белгородской области пострадали три человека

Водитель «АФ 47434А» отделался легким испугом. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня около 12 часов 20 минут на автодороге «Старый Оскол – Чернянка» 28-летний водитель «АФ 47434А» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «ВАЗ 21104» под управлением 31-летней женщины и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 21104» и ее пассажиры – 30-летний мужчина и пятилетний мальчик. Водитель «АФ 47434А» не пострадал.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев происшествия, позвонив по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30 или (4725) 221-220.