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Происшествия5 июля 2021 15:04

В Белгороде задержали похитителей рельсов

Злоумышленники использовали газорезку
Алексей СЕРГУНИН
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Всего им удалось похитить более 40 метров рельсового полотна.

Всего им удалось похитить более 40 метров рельсового полотна.

Фото: Евгения ГУСЕВА

«В Белгороде полицейские раскрыли кражу рельсового полотна, принадлежащего одному из предприятий», - информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность трех жителей поселка Разумное к краже рельсов. Злоумышленники задержаны с поличным – при погрузке похищенного в автомобиль.

По предварительным данным, в течение нескольких дней подозреваемые при помощи газорезки демонтировали рельсы и грузили в принадлежащий одному из них микроавтобус, чтобы потом продать их. Всего им удалось похитить более 40 метров рельсового полотна.

Сумма ущерба, причиненного предприятию, в настоящее время устанавливается.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) незадачливым ворам грозит до пяти лет лишения свободы.