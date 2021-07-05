В Белгороде задержали похитителей рельсов

Всего им удалось похитить более 40 метров рельсового полотна. Фото: Евгения ГУСЕВА

«В Белгороде полицейские раскрыли кражу рельсового полотна, принадлежащего одному из предприятий», - информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность трех жителей поселка Разумное к краже рельсов. Злоумышленники задержаны с поличным – при погрузке похищенного в автомобиль.

По предварительным данным, в течение нескольких дней подозреваемые при помощи газорезки демонтировали рельсы и грузили в принадлежащий одному из них микроавтобус, чтобы потом продать их. Всего им удалось похитить более 40 метров рельсового полотна.

Сумма ущерба, причиненного предприятию, в настоящее время устанавливается.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) незадачливым ворам грозит до пяти лет лишения свободы.