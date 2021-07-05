Белгородцы будут дружить с курянами

Вячеслав Гладков (слева) и Роман Старовойт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве.

«Меня часто просят обратить внимание на то, как живут куряне и сколько стоят в Курской области продукты питания, - заявил Вячеслав Владимирович. - Я приехал, чтобы изучить логистические цепочки между производителем и потребителем. Где они перенасыщены? Где посредники зарабатывают больше чем производители? Мы должны изучить опыт соседей и выстроить новые экономические связи.

Очень хотелось бы обмениваться фермерской продукцией. Мы наладим системы обмена - ярмарки и рынки. На себя возьмем вопросы организации, а от Курской области ждем вкусных, качественных и недорогих продуктов. Соседи у нас великолепные, отношения у нас замечательные. Будем дружить и работать вместе».

«Наши студенты учатся в белгородских вузах, белгородские студенты - в курских, - продолжил диалог Роман Владимирович. - Есть крупные холдинги и строительные компании, имеющие представительство на двух рынках. Мы перенимаем лучшие практики. В этом смысле, нам очень повезло, что мы соседствуем с Белгородской областью - одним из самых перспективных регионов.

То, что делается в Белгородской область в сфере ИЖС, дорожного строительства, интеллектуальным транспортным системам, здравоохранения, взаимодействия между органами власти - может послужить примером всем субъектам страны».

Кроме того, по инициативе главы Белгородской области было принято совместное решение выступать на крупных международных и всероссийских форумах и выставках под единым брендом, который станет символом добрососедства.

Отметим, что в рамках соглашения планируется развитие ярмарочной деятельности на территории Белгородской и Курской областей с активным привлечением к участию представителей предприятий обоих соседних регионов.

«Также при выходе из ковидных ограничений планируется повышение динамики межрегионального туристического обмена в рамках развития промышленного, аграрного и событийного туризма на территории Белгородской и Курской областей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства нашего региона.