«Рок в защиту животных»: под Белгородом отправили открытки с международного фестиваля

На обороте карточек участники мероприятия могли поставить необычный штамп с изображением медведей, играющих на гитаре. Фото пресс-службы УФПС Белгородской области.

В минувшую субботу участники международного фестиваля «Рок в защиту животных» в Старом Осколе отправили тематические открытки из выездного отделения почты.

«На обороте карточек участники мероприятия могли поставить необычный штамп с изображением медведей, играющих на гитаре, - это символ рок-фестиваля», - сообщает пресс-служба УФПС Белгородской области.

«На открытках мы разместили фотографии кошек и собак, их клички и несколько фактов о них, а также номер телефона, по которому можно узнать, как помочь животным или взять их себе домой», - пояснила коллекционер Елена Осетрова.

Все вырученные средства от продажи благотворительных открыток будут переданы защитникам животных из Старого Оскола.