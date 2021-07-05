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Общество5 июля 2021 13:16

«Рок в защиту животных»: под Белгородом отправили открытки с международного фестиваля

Все вырученные средства от продажи печатной продукции будут переданы защитникам животных из Старого Оскола
Алексей СЕРГУНИН
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На обороте карточек участники мероприятия могли поставить необычный штамп с изображением медведей, играющих на гитаре. Фото пресс-службы УФПС Белгородской области.

На обороте карточек участники мероприятия могли поставить необычный штамп с изображением медведей, играющих на гитаре. Фото пресс-службы УФПС Белгородской области.

В минувшую субботу участники международного фестиваля «Рок в защиту животных» в Старом Осколе отправили тематические открытки из выездного отделения почты.

«На обороте карточек участники мероприятия могли поставить необычный штамп с изображением медведей, играющих на гитаре, - это символ рок-фестиваля», - сообщает пресс-служба УФПС Белгородской области.

«На открытках мы разместили фотографии кошек и собак, их клички и несколько фактов о них, а также номер телефона, по которому можно узнать, как помочь животным или взять их себе домой», - пояснила коллекционер Елена Осетрова.

Все вырученные средства от продажи благотворительных открыток будут переданы защитникам животных из Старого Оскола.