АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом

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Эксперты агентства отметили, что повышение кредитного рейтинга Банка Уралсиб обусловлено улучшением оценки риск-профиля при сохранении достаточности капитала и сбалансированной позиции по фондированию и ликвидности. Оценка запаса финансовой устойчивости банка по капиталу обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала, что позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без получения банком дополнительной поддержки. При этом собственная способность к генерации капитала продолжает оцениваться аналитическим агентством как высокая.

Улучшение оценки риск-профиля и позитивная оценка бизнес-профиля банка, по мнению аналитиков агентства, определены хорошим качеством корпоративного управления и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

«Банк стабильно работает, показывая устойчивую позитивную динамику бизнес-показателей и эффективность выбранной стратегии, и это нашло отражение в оценке рейтингового агентства», – отмечает Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов.

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