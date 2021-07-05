Еще четыре жителя Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки 87 пациентов заболели, а выздоровел – 21.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.
Это две жительницы Старого Оскола 1939 и 1957 годов рождения, жительница Валуек1950 года рождения и житель Белгорода 1946 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 87 пациентов заболели, а выздоровел – 21.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41259 человек, выздоровели – 37259, умерли – 770.