В Белгородской области школьникам с 1-го по 4-й класс раздадут бесплатные новогодние подарки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать удостоверение для многодетных семей и организовать новогодние подарки для дошколят и школьников младших классов.

«Очень много обращений от жителей поступает о том, что нет визуализации статуса многодетных семей, - заявил сегодня Вячеслав Владимирович. - У нас в регионе этой категории граждан предоставляется достаточное количество льгот, которыми люди должны легко пользоваться, без лишних проволочек.

Самое простое – разработать единый региональный образец удостоверения, которое будет выдаваться многодетным семьям в торжественной обстановке вместе с памяткой о положенных льготах».

Кроме того, руководитель региона выразил предложение по организации централизованных новогодних подарков для детей, которые верят в Деда Мороза.

Под эту категорию попадают дошкольники и учащиеся с 1-го по 4-й классы. Стоимость новогоднего подарка будет составлять две тысячи рублей.