В первом матче предсезонки белгородский «Салют» сыграл вничью

6 июля команды проведут ответный матч в Курске. Фото fcsalyut.ru.

Белгородский «Салют» на своем поле сыграл вничью с курским «Авангардом» (1:1). Эта встреча стала первой для наших земляков в рамках подготовки к сезону-2021/22.

Из прошлогоднего состава на первый тайм Валерий Есипов выпустил только Цыгулева и Дегтева. Итог первых 45 минут – 0:0.

Во втором тайме тренерский штаб белгородцев задействовал сразу восемь человек, выступавших в минувшей кампании - Герасимова, Жилмостных, Матвевнина, Корнеева, Ершова, Денисова, Мастерова и Ивантеева.

Но и здесь команды разошлись миром – на гол курянина Александра Беляева «Салют» ответил точным ударом хавбека Данилы Матвевнина с 11-метровой отметки.

Уже 6 июля команды проведут ответный матч в Курске.