Свыше 41 тысячи жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 763 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старого Оскола 1953 года рождения, жительница Нового Оскола 1954 года рождения, жительница Губкина 1935 года рождения и житель Красненского района 1960 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 89 пациентов заболели, а выздоровели – 75.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 41081 человек, выздоровели – 37204, умерли – 763.