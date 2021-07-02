В Белгородской области появилась студенческая аллея

Проект создания такого молодежного арт-пространства стал победителем конкурса президентских грантов. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

«В волоконовской Ютановке появилась студенческая аллея», - информирует пресс-служба районной администрации.

Проект создания такого молодежного арт-пространства стал победителем конкурса президентских грантов. На его реализацию было выделено почти полмиллиона рублей.

На студенческой аллее расположены арт-объекты: студенческий навигатор «В погоне за удачей», «Зачетка» с клятвой, «Счастливые ботинки», «Всемирная шапка разума», окно «За халявой», вечные студенты Шурик и Лида, «Гранит науки» и «Студенческий Олимп».

На торжественном открытии заложили первую звезду хранителей аллеи, ими стали лучшие студенты Ютановского агромеханического техникума. Их фотографии разместили на доске почета.

Глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов вручил студентам символический ключ, который будет передаваться лучшим учащимся из года в год.