Белгород становится все более зеленым

Все работы идут в рамках «зеленых» проектов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Начиная с апреля, в Белгороде высадили 290 деревьев, 10377 кустарников, 66 651 многолетников, 195 295 однолетних цветов», - сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время работники Белгорблагоустройства высаживают живую изгородь на ул. Н. Чумичова по проекту «Зеленые барьеры», обустраивают цветники с многолетниками на автовокзале, досаживают розы рядом с музеем-диорамой. Все работы идут в рамках «зеленых» проектов.

Планируется в этом году реализовать 26 новых проектов и три - переходящих с прошлого года: обустроить ландшафт на Гражданском проспекте, спуск с пр. Ватутина и на ул. Железнодорожной, разделительную полосу на ул. Чумичова от ул. Победы до Гражданского проспекта.

Появится сиреневая аллея по ул. Первомайской. Кроме этого, озеленители займутся работой в скверах «Семейный», на ул. Ватутина, в районах ДК «Энергомаш», Савино и на ул. Губкина.

По словам начальника службы по выращиванию декоративных культур Белгорблагоустройства Татьяны Подколодневой, «еще предстоит расчистить от ясенелисного клена и озеленить кладбище на ул. Попова, благоустроить общественные пространства на ул. Железнякова, территории управы №13, озеленить водосборные канавы, детские площадки и подпорные стены».