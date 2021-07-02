В Белгородской области поймали двух контрабандистов

В автомобиле обнаружили свыше 550 коробок БАДов. Фото ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

29 июня вблизи государственной границысовместно с сотрудниками ОРО Белгородской таможни на окраине населенного пункта Староселье Краснояружского района пограничники остановили автомобиль марки «Volkswagen Passat», в котором находились двое граждан РФ 1996 и 1999 годов рождения.

После проверки в машине обнаружили БАДы (пищевые добавки) и средства личной гигиены (около 80 наименований косметических препаратов и БАДов, упакованные в различные по весу и размеру коробки общим количеством более 550 штук), которые предположительно планировались к перемещению на территорию Украины.

Руководство пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону пограничного управления: (4722) 50-85-15.

Пересечения границы возможны только через официальные пункты пропуска.