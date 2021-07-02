Еще пять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки 86 пациентов заболели, а выздоровели – 82. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1944 года рождения, житель Прохоровского района 1954 года рождения и жительница Шебекинского городского округа 1938 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Старого Оскола 1938 года рождения и житель Старого Оскола 1949 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 86 пациентов заболели, а выздоровели – 82.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40992 человека, выздоровели – 37129, умерли – 759.