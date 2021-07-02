Белгородцев не пустят на территорию Украины без экспресс-теста на определение антигена коронавируса

Ограничения не распространяются на детей до 12-ти лет. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Как сообщили «КП» в пограничном управлении ФСБ России по Белгородской области, «с сегодняшнего дня Украина ввела новые требования по въезду на территорию страны из ряда государств, включая Россию».

Теперь въезд в Украину запрещен жителям пяти стран, включая Россию, или тем, кто был на территории РФ не менее семи дней в течение последних двух недель, без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного в пунктах пропуска.

Ограничения не распространяются на:

детей до 12-ти лет,

граждан РФ или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины,

беженцев или лиц, нуждающихся в дополнительной защите,

работников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей,

водителей и членов экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки,

членов экипажей воздушных, морских и речных судов,

членов поездных и локомотивных бригад.