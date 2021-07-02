В Белгородской области накрыли банду воров металлолома с дачных участков

Злоумышленники действовали по заранее спланированной схеме, распределив между собой обязанности. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ОМВД России по Губкину совместно с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области при поддержке сотрудников СОБР и ОМОН Росгвардии задержали группу лиц, подозреваемую в серии краж металлолома с дачных участков.

Первые заявления о хищениях имущества из садоводческих товариществ Губкина стали поступать в полицию осенью прошлого года. Расследуя обстоятельства каждой кражи, следователи обратили внимание на схожий характер совершенных преступлений. В каждом случае дачники лишались различных металлических изделий, в том числе емкостей для воды.

Правоохранители задержали пятерых мужчин в возрасте от 32 до 37 лет. Они не стали отрицать свою вину.

Злоумышленники действовали по заранее спланированной схеме, распределив между собой обязанности. Один из сообщников искал подходящие для совершения преступления участки, второй выполнял роль грузчика, третий занимался резкой металла, четвертый был водителем, а пятый проникал на территории дачных участков. Подозреваемые орудовали в ночное время. Свою добычу они реализовывали в одном из пунктов скупки металла.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) всем подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.