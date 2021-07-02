В 2021-м году в многоэтажках Белгородской области обновят 182 лифта

Максимальный срок эксплуатации лифтов – четверть века. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В 2021-м году в многоэтажных домах Белгородской области обновят 182 лифта», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. 121 подъемник в 38 домах региона уже установили.

Лифты заменили в Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке. Именно эти муниципалитеты – в планах на 2021.

Всего в рамках второго этапа программы ускоренной замены лифтов на территории Белгородской области за четыре года обновят 800 кабин. Часть заменили в областной столице, Губкине, Старом Осколе, Шебекино и Алексеевке. В следующем году в регионе установят еще 261 подъемник.

Отметим, что максимальный срок эксплуатации лифтов – четверть века. Проект ускоренной замены отслужившего срок оборудования в Белгородской области реализуется с 2017 года в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В общей сложности уже обновили порядка тысячи подъемников по всему региону.