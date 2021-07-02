В белгородском музее открывается выставка дагестанских ковров

В экспозиции представлено более ста произведений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С сегодняшнего дня и до 22 августа в Белгородском государственном художественном музее будет представлена выставка «Вдохновленные ковром» из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой. Она организована в рамках национального проекта «Культура».

В экспозиции представлено более ста произведений. Это разнообразные виды ковров и ковровых изделий со второй половины XIX века и до наших дней, а также различные аксессуары, инструменты ковроделия, посуда.

Дополняют выставку произведения живописи и графики, для авторов которых ковры и ковровое искусство послужили стимулом в творчестве. Среди работ - «Натюрморт с паласом» Т. Кагирова, «Ковровщицы» С. Салаватова и другие.

«Сегодня, в день открытия выставки пройдет мастер-класс, посетители смогут принять участие в создании традиционного дагестанского ковра», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.