Определились соперники белгородского «Салюта» по первенству России

По итогам двухкругового турнира шесть лучших команд из каждой подгруппы продолжат борьбу за 1-12-е места. Фото fcsalyut.ru.

В первенстве России-2021/22 по футболу в группе 3 выступят 22 клуба.

Их разделили на две подгруппы (по 11 команд).

Белгородский «Салют» на первом этапе (в подгруппе 2) сыграет по два матча (дома и в гостях) с «Рязанью», саратовским «Соколом», «Калугой», тульским «Химик-Арсеналом», курским «Авангардом», воронежским «Факел-М», брянским «Динамо», пензенским «Зенитом», владивостокским «Динамо» и южно-сахалинским «Сахалином».

По итогам двухкругового турнира шесть лучших команд из каждой подгруппы продолжат борьбу за 1-12-е места. А занявшие 7-11-е места в своих подгруппах разыграют 13-22-е места.

Проект календаря должен быть представлен не позднее 5 июля.