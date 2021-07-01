В Белгородской области задержали двух мужчин по подозрению в контрабанде марихуаны

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК УМВД России по Белгородской области, ОМВД России по Ровеньскому району при участии ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям перекрыли канал контрабанды на территорию РФ наркотических средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в хуторе Клиновый Белгородской области задержали двух граждан. В их автомобиле полицейские обнаружили около четырех килограммов неустановленного вещества, расфасованного в 17 свертков. По результатам экспертизы часть изъятого признана марихуаной. Исследование остальных обнаруженных веществ продолжается.

Предварительно установлено, что злоумышленники доставили наркотики на территорию Белгородской области, пройдя пешком через участок границы между Украиной и Россией. «В дальнейшем они планировали перевезти наркотические средства в Московскую область для реализации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователь отдела МВД России по Ровеньскому району Белгородской области возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 229.1 УК РФ. Максимальный срок – 20 лет лишения свободы.