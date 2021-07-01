Жару в Белгородской области разбавят дожди с грозами

Температура воздуха днем от 25-ти до 30-ти градусов выше ноля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, 1 июля ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер западный, ночью от трех до восьми метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от 25-ти до 30-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью обещают от 17-ти до 19-ти градусов тепла, днем – от 28-ми до 30-ти градусов выше ноля.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.