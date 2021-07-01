Под Белгородом нашли авиабомбу времен ВОВ весом 250 килограммов

Рабочие случайно откопали немецкую осколочную фугасную авиабомбу SD. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны накануне обнаружили рабочие во время подготовки строительной траншеи в селе Стрелецкое Белгородского района. Опасный снаряд был найден недалеко от фермерской базы.

Сообщение о находке поступило в поисково-спасательную службу области около 16 часов. На место незамедлительно выехали взрывотехники МЧС, которые установили, что рабочие случайно откопали немецкую осколочную фугасную авиабомбу SD, вес которой составляет 250 килограммов. Радиус разлета осколков при взрыве такого снаряда достигает 1200 метров.

После того как место оцепили, взрывотехники извлекли опасный снаряд из строительной траншеи и с помощью спецтехники вывезли его на специальный полигон для дальнейшей ликвидации.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать подозрительный предмет с места на место, наносить удары (ударять по корпусу, одним предметом о другой), закапывать в землю или бросать в водоем, предпринимать попытки к разборке или распиливанию, бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.

Необходимо немедленно сообщить о подозрительной находке по телефону – 112! При проведении земляных работ - прекратить всякую деятельность, установить предупредительные знаки на месте обнаружения предмета, используя подручные материалы.