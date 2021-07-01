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Общество1 июля 2021 14:18

Сегодня стартовал фотоконкурс «Белгород в объективе - 2021»

Работы принимаются до 23 июля в галерее фотоискусства им. В.А. Собровина
Алексей СЕРГУНИН
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Победителей ждут дипломы и памятные подарки.

Победителей ждут дипломы и памятные подарки.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«1 июля в областном центре стартовал фотоконкурс «Белгород в объективе – 2021», - информирует пресс-служба администрации города.

Фотоконкурс проводится в 12-й раз по двум номинациям: «Белгородский пейзаж» и «Портрет».

Принимаются фотографии, сделанные в областном центре и регионе. Лучшие работы представят на выставке ко Дню города. Победителей ждут дипломы и памятные подарки.

Работы участников ждут в галерее фотоискусства им. В. А. Собровина по адресу: ул. Попова, д. 69. Фотографии также можно отправить на электронную почту: galery31@mail.ru.

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.