Сегодня стартовал фотоконкурс «Белгород в объективе - 2021»

Победителей ждут дипломы и памятные подарки. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«1 июля в областном центре стартовал фотоконкурс «Белгород в объективе – 2021», - информирует пресс-служба администрации города.

Фотоконкурс проводится в 12-й раз по двум номинациям: «Белгородский пейзаж» и «Портрет».

Принимаются фотографии, сделанные в областном центре и регионе. Лучшие работы представят на выставке ко Дню города. Победителей ждут дипломы и памятные подарки.

Работы участников ждут в галерее фотоискусства им. В. А. Собровина по адресу: ул. Попова, д. 69. Фотографии также можно отправить на электронную почту: galery31@mail.ru.

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.