Свыше 37 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки 83 пациента заболели, а выздоровели – 104. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1969 года рождения и житель Прохоровского района 1954 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, житель Старого Оскола 1956 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1944 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели – 104.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40906 человек, выздоровели – 37047, умерли – 754.