Белгородский ансамбль покорил Казань

Белгородцы получили два диплома лауреатов первой степени: за «Брянский плетень» и «На пятачке». Фото пресс-службы администрации Чернянского района.

34-й фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» проходил в Казани.

Ребята из чернянской «Радости» конкурировали с танцевальными коллективами из Брянской и Московской областей, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени и других регионов. Конкурсанты соревновались в современной хореографии, народном, классическом и эстрадном танцах.

«Белгородцы получили два диплома лауреатов первой степени: за «Брянский плетень» и «На пятачке», - сообщает пресс-служба администрации Чернянского района.

Такой же награды удостоен дуэт Елизаветы Ерохиной и Никиты Ларионова за «Парный перепляс».

Лауреатами второй степени стали дуэты Анны Белозерских и Анастасии Корневой (эстрадный танец «Не сдавайся!»), Никита Ларионов и Никита Николаев (народный танец «Забавы юных казаков»), эстрадный танец «Морской бриз».

Коллектив получил сертификат на участие в международном конкурсе «Открытые страницы», который пройдет в сентябре в Великом Новгороде, а их наставнику, Любови Проскурне, вручили специальный приз – «Лучшая балетмейстерская работа».