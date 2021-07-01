На Белгородчине появятся дополнительные электрички

По маршруту будут ходить новые поезда № 6308 Наумовка-Белгород и № 6315 Белгород – Наумовка, следующие со всеми остановками. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На направлении Белгород – Наумовка назначат дополнительные пригородные поезда. «График изменили по просьбам жителей, поступившим в адрес главы региона Вячеслава Гладкова», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 3 июля ранее курсирующие только в рабочие дни поезда №№ 6307, 6313, 6314 на участке Белгород – Наумовка круглогодично будут перевозить пассажиров и в выходные дни.

Вопрос проработал департамент строительства и транспорта Белгородской области совместно с перевозчиком АО «ППК «Черноземье».

Кроме того, по маршруту будут ходить новые поезда № 6308 Наумовка-Белгород и № 6315 Белгород – Наумовка, следующие со всеми остановками.