В Белгородской области пройдет сельскохозяйственная перепись

Последнюю Всероссийскую сельскохозяйственную перепись провели в 2016 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белгородской области с 1 по 30 августа пройдет сельскохозяйственная микроперепись.

В ней примут участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, некоммерческие товарищества, владельцы личных подсобных хозяйств: не менее 30 процентов объектов АПК в регионе.

Переписчики соберут данные о размерах посевных площадей по группам культур, а также занятых плодовыми многолетними насаждениями и сведениям о поголовье сельскохозяйственных животных.

Микроперепись-2021 пройдет на новом технологическом уровне, это повысит качество информации и ускорит процесс сбора и обработки полученных данных. Сельхозпроизводители смогут ответить на вопросы переписного листа через систему web-сбора официального сайта Росстата. Переписчики будут использовать планшетные компьютеры.

Итоги сельскохозяйственной микропереписи позволят узнать о структурных изменениях в сельском хозяйстве, чтобы разработать прогноз его развития, меры экономической поддержки и повысить эффективность сельхозпроизводства. Последнюю Всероссийскую сельскохозяйственную перепись провели в 2016 году.

«Предварительные итоги СХМП-2021 подведут концу года, окончательные - в I квартале 2023 года», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.