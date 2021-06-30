Белгородские студенты с 1 июля приступят к работе на энергообъектах региона

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В «Россети Центр Белгородэнерго» стартует седьмой трудовой сезон студенческих энергетических отрядов. 15 студентов профильных учебных заведений, обучающихся по специальностям, связанным с энергетикой приступят к работе на энергообъектах.

Трудовые путевки получили студенты третьего курса БГТУ им. В.Г. Шухова, Валуйского индустриального техникума и Бирючанского техникума. В течение полутора месяцев ребята будут работать электромонтерами в бригадах Белгородского, Валуйского и Красногвардейского РЭС.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За девять лет существования студотрядов группы компаний «Россети» к работе на энергообъектах страны привлекались более 10 000 студентов из почти 100 образовательных организаций России. В Белгородской области с участием бойцов стройотрядов отремонтированы десятки трансформаторных подстанций и ЛЭП.

Заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала Сергей Романов подчеркнул, что постоянными участниками стройотрядовского движения в энергетике являются вузы и ссузы, для которых Белгородэнерго является основным, якорным работодателем. Многие стройотрядовцы отлично себя зарекомендовали и сегодня трудятся в энергокомпании. «Желаю вам познакомиться с азами будущей профессии, определиться с конкретным направлением работы в отрасли, наработать трудовой стаж и, что немаловажно, получить первую зарплату», - отметил руководитель.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Первым шагом во взрослую жизнь и в профессию назвал студотряды директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов. Он пожелал ребятам удачи и стремления как следует закрепить полученные в вузе теоретические знания на практике.

Все участники стройотряда на время работы будут официально зачислены в штат, обеспечены спецодеждой, пройдут обучение и проверку знаний на вторую группу по электробезопасности и смогут приступить к работе на объектах электросетевого комплекса.