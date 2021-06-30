В Белгородскую область возвращается жара

В Белгороде днем обещают от плюс 27-ми до плюс 29-ти градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, 1 июля ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер западный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от 25-ти до 30-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью обещают от 15-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от плюс 27-ми до плюс 29-ти градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения-112 или 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.