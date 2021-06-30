Угрожая расправой, белгородец похитил у собутыльника бытовую технику

Злоумышленник с угрозой применения насилия открыто похитил телевизор, мультиварку и блендер. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратилась 70-летняя местная жительница. Она сообщила, что у ее 48-летнего сына - мужчины с ограниченными возможностями - открыто похитили электронику и бытовую технику из принадлежащей ему квартиры.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже 48-летнего местного жителя.

По предварительным данным, злоумышленник не так давно познакомился с потерпевшим.

Находясь в гостях, при совместном распитии с ним спиртных напитков, злоумышленник с угрозой применения насилия открыто похитил телевизор, мультиварку и блендер. Сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Теперь в соответствии с п. «г» ч.2 ст. 161 (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия) подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до семи лет.