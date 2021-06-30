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Происшествия30 июня 2021 15:13

У жителя Белгородской области нашли полтора килограмма наркотических средств

44-летний мужчина уверяет, что планировал использовать их для личного потребления
Алексей СЕРГУНИН
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Согласно заключению экспертов, изъятое является маковой соломой массой более полутора килограммов.

Согласно заключению экспертов, изъятое является маковой соломой массой более полутора килограммов.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Алексеевскому городскому округу совместно с коллегами из вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали с поличным подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

У 44-летнего местного жителя обнаружен мешок с подозрительным веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертов, изъятое является маковой соломой массой более полутора килограммов.

По словам подозреваемого, наркотические средства он планировал использовать для личного употребления.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере) мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.