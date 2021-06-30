У жителя Белгородской области нашли полтора килограмма наркотических средств

Согласно заключению экспертов, изъятое является маковой соломой массой более полутора килограммов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Алексеевскому городскому округу совместно с коллегами из вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали с поличным подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

У 44-летнего местного жителя обнаружен мешок с подозрительным веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертов, изъятое является маковой соломой массой более полутора килограммов.

По словам подозреваемого, наркотические средства он планировал использовать для личного употребления.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере) мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.