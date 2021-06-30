Еще 111 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 750 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение в городской больнице №2, и жительница Старого Оскола 1955 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели – 111.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40823 человека, выздоровели – 36943, умерли – 750.