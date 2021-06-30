Белгородцы заключили свыше 350 социальных контрактов на 27 миллионов рублей

Ольга Беляева. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Жители Белгорода заключили 372 социальных контракта на 27 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Соцконтракт - это помощь для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чей доход ниже прожиточного минимума. Программа позволяет гражданину или семье освоить профессию, получить постоянные и самостоятельные источники дохода. Соцконтракт подразумевает четыре направления – преодоление трудной жизненной ситуации, поиск работы, частное предпринимательство, ведение личного подсобного хозяйства.

«Теперь благодаря соцконтракту и помощи управления соцзащиты населения у меня тесть и свое дело, и идеи, и планы на будущее», – призналась Ольга Беляева.

Она одна из 47-ми человек, выбравших частное предпринимательство. За считанные месяцы безработная многодетная мама открыла свое ИП и теперь занимается с детьми лечебной и адаптивной физкультурой. До этого работа с детьми ей была не знакома. Направление выбрала по зову сердца и по примеру своей хорошей знакомой.

Напомним, чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Горожане могут прийти в центр социальных выплат на Князя Трубецкого, 62 (каб. 210, 211) с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (телефоны: 33–34–93, 33–34–77, 32–61–56).