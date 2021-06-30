В Белгородской области женщина из-за долгов лишилась машины

У женщины также были долги по штрафам ГИБДД, коммунальным и кредитным платежам. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Неприятности для жительницы Валуйского района начались после того, как она взяла в банке кредит под залог автомобиля.

В результате она не смогла выплачивать кредит, и приставам пришлось арестовать «Skoda Rapid» 2018 года выпуска. В итоге его продали за 634 тысячи рублей.

У женщины также были долги по штрафам ГИБДД, коммунальным и кредитным платежам.

«Вырученных от продажи машины средств хватило, чтобы погасить все долги и оплатить исполнительский сбор», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.