В Белгороде появятся семь новых маршрутов общественного транспорта

На улицах Белгорода появятся пять новых автобусных и два троллейбусных маршрута. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С 11 июля в Белгороде запустят пять новых автобусных маршрутов и два – троллейбусных.

Маршруты троллейбусов

М8

«БГТУ – Костюкова – аэропорт» – по улицам Костюкова, Щорса, просп. Богдана Хмельницкого.

М9

«Железнодорожный вокзал – аэропорт» – по Привокзальной площади, ул. Вокзальная, просп. Белгородский и Богдана Хмельницкого.

Маршруты автобусов

№ 172

«Микрорайон Стрелецкое-72 – Сумская – Энергомаш» – по ул. Котлозаводская, просп. Богдана Хмельницкого, ул. Преображенская, Сумская, автодорогам «Белгород – Грайворон – Козинка» и М-2 «Крым», «Крым – Ближнее».

№ 217

«Аэропорт – АСК Вираж – железнодорожный вокзал» – по ул. Вокзальная, Калинина, автодорогам «ул. Студенческая – Северо-восточный обход Белгорода» – Беломестное – Петропавловка – Киселевский» и «Северо-восточный обход Белгорода», «Северный подход к Белгороду» и проспекту Богдана Хмельницкого.

№ 227

«Энергомаш – Б. Игуменка-62.25» с движением по ул. Котлозаводская, Белгородскому проспекту, ул. Белгородского полка, Волчанская, Корочанская, Сторожевая, мкрн. Новосадовый-41: ул. Энергетиков, 1-я Вербная, Хвойная, Осенняя, Майская, автодорогам «Разумное – Севрюково – Новосадовый» и «Белгород – Новый Оскол – Советское – Ближняя Игуменка – Севрюково – Мясоедово», с. Ближняя Игуменка: ул. Индустриальная, мкрн. Севрюково-62.25: ул. Студенческая.

№ 271

«Стрелецкое-59 – Стрелецкое-23А – Стрелецкое – Салют» – по проезду автодороги М-2 «Крым» – мкрн. Стрелецкое-59, Стрелецкое-23, автодорогам М-2 «Крым» и «Белгород-Грайворон-Козинка», с. Стрелецкое: переулку Королева, Белгород: ул. Сумская, просп. Славы, ул. Вокзальная, Гражданский проспект, ул. Белгородского полка, Победы, просп. Ватутина, ул. Железнодорожная;

№ 311

«мкрн. Стрелецкое-73/2 – Энергомаш» – по ул. Котлозаводская, просп. Богдана Хмельницкого, автодороге «Северный подход к Белгороду», п. Северный: ул. Молодежная, Звездная, Театральная, Добрая.