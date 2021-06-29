Три бригады Белгорблагоустройства оперативно отрабатывали все сообщения, поступившие в ЕДДС о поваленных деревьях. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде устранили последствия ливня с градом. Стихия обрушилась на город сегодня около 15:00.

На Гостенской сразу на пять припаркованных машины упало дерево. Под грузом веток оказалась и машина на ул. Чапаева. Также деревья были повалены на улицах Чумичова, Победы, Свободной, в Центральном парке. Ветки упали на проезжую часть на пересечении малой Богданки и Белгородского проспекта.

Во время ливня в начальной школе-детском саду «Акварель» на улице Семейной прорвало трубу над кладовым помещением, в котором хранятся игрушки. Упала потолочная плитка, и вода залила пол. Воспитатели сработали оперативно и слаженно: вывели детей из здания и обесточили помещения.

В ликвидации последствий стихии участвовали две бригады управления ГОЧС. Спасатели устраняли подтопления на ул. Машковцева, Сумской, Донецкой.

«Три бригады Белгорблагоустройства оперативно отрабатывали все сообщения, поступившие в ЕДДС о поваленных деревьях», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас специалисты единой дежурно-диспетчерской службы продолжают видеомониторинг улиц города. Телефон в случае ЧС - 112.